الإحصاء: 18% زيادة فى فيزيتا الأطباء خلال عام

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، التغير فى مستويات أسعار أهم الخدمات بحضر وريف الجمهورية، خلال عام، وفى مقدمتها الخدمات الطبية، وتطريز الملابس وحتى ثمن كوب شاى، والتى تباينت بين الريف والحضر كما يلى:- سجلت خدمات الكشف بالعيادات الخارجية بريف الجمهورية ارتفاعًا تراوح بين 1.3-18%، حيث سجل متوسط سعر كشف أمراض باطنة 86.11 جنيه خلال عام 2019 مقابل 72.97 جنيه خلال العام السابق عليه بنسبة 18%، كما ارتفع متوسط أجر كشف طبيب أطفال من 54.15 جنيه لـ 54.75 جنيه بنسبة 1.3% عن عام 2018.أما فى الحضر، سجلت خدمات الكشف بالعيادات الخارجية ارتفاع يتراوح بين 2.9-8.8%، إذ بلغ متوسط أجر استشارى أمراض باطنة 150.30 جنيه خلال 2019 مقابل 138.16 جنيه خلال العام السابق عليه، بنسبة زيادة 8.8%، وصورة أشعة للصدر من 85 جنيه لـ 90.13 جنيه، وتحليل صورة دم كاملة من 85.04 جنيه لـ 87.47 جنيه.- ارتفع أجر تفصيل الملابس بالمناطق الريفية إلى 59.58 جنيه خلال عام 2019 مقابل 57.71 جنيه خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 3.2%، بينما فى الحضر ارتفع أجر التفصيل من 125.42 جنيه لـ 127.66 جنيه بنسبة 1.8%.- كما سجل متوسط ثمن كوب شاى بمقهى بلدى ارتفاعًا من 3.14 جنيه لـ 3.39 جنيه بنسبة زيادة 8%، وارتفع ثمن سندوتش فول أو طعمية من 2.42 جنيه لـ 2.68 جنيه بزيادة 10.7%، وثمن فنجان قهوة من 5 جنيه لـ 5.40 جنيه.