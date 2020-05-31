وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا ينعيان العازف الإنجليزى ديفيد هيلز

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، وجميع الفنانين والعاملين بالأوبرا عازف البيانو بفرقة الأوبرا الإنجليزى ديفيد هيلز الذى رحل عن عالمنا اليوم الأحد 31 مايو عن عمر جاوز 63 عاما.وقالت وزيرة الثقافة، إن الراحل أحد المبدعين الأجانب الذين عشقوا مصر، وأقاموا بها وتأثروا بحضارتها العريقة.وأضافت أنه طوال مشواره الفنى نجح فى نقل خبراته إلى أجيال جديدة من الفنانين الذين باتوا نجوما فى عالم الموسيقى الكلاسيكية، مشيرة إلى إنجازاته الفنية طوال رحلة عطاءه التى امتدت إلى ما يزيد عن عشرين عاما.يذكر أن ديفيد هيلز تخرج فى مدرسة جيلد هول للموسيقى والدراما بلندن وتخصص فى العزف على آلة البيانو، عمل كعازف مصاحب بكونسرفتوار القاهرة ثم فرقة أوبرا القاهرة منذ عام 1980 وحتى الآن، قدم العديد من الحفلات المنفردة والرسيتالات المشتركة مع مغنيين إلى جانب مصاحبة حفلات موسيقى الحجرة.