سوريا تعلن عودة العمل في الجهات الحكومية غدا

قررت الحكومة السورية عودة العمل في الجهات الحكومية بداية من غدا الإثنين، وذلك بعد تعليق الدوام لأكثر من شهرين ونصف الشهر.ووفقا لبيان، فقد أقر مجلس الوزراء السوري خلال جلسته اليوم، "إعادة دوام العاملين في جميع جهات القطاع العام اعتبارا من يوم الغد، بدءا من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، مع التقيد بجميع الشروط الوقائية والصحية".وبدأت الجامعات السورية الحكومية والخاصة بالعودة للدوام اليوم الأحد، لاستكمال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020-2019، وذلك بالتزامن مع استئناف امتحانات التعليم المفتوح للفصل الدراسي الأول وسط التزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لوباء كورونا.وكانت الحكومة قد ألغت الأسبوع الماضي، حظر التجول الليلي المفروض بشكل كامل ورفعت منع التنقل بين المحافظات.وعلقت الحكومة السورية دوام الجهات العامة والخاصة والمدارس والجامعات بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا نهاية شهر فبراير الماضي.وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في سوريا 122 حالة، شفي منها 43، وتوفيت منها أربع حالات.