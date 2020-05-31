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الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تعقيم وتطهير مقر إدارة معاشات المحامين بالمعادي (صور)

الأحد 31/مايو/2020 - 04:07 م
تعقيم
تعقيم
الحسين عبيد و محمد جعفر
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استكمل وفد من المتخصصين، اليوم الأحد، الحملة التعقيمية والتطهيرية، التي بدأها أمس بمقر النقابة العامة للمحامين، بتعقيم وتطهير مقر إدارة المعاشات الكائن في 5 شارع 77 متفرع من شارع 9 أمام البنك الأهلي بمنطقة المعادي.

يذكر أنه قد تم أمس تطهير وتعقيم مقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس، والشقة الإدارية التابعة للنقابة بعمارة فتح الله.

يأتي ذلك، عقب ثبوت تعرض عدد اثنين من موظفي النقابة العامة بمقر النادي النهري بالمعادي، وكذا ثبوت إصابة أحد العاملين بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما ذكرته لجنة مواجهة تداعيات وباء كورونا في بيان لها أمس الأول.

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