تعقيم وتطهير مقر إدارة معاشات المحامين بالمعادي (صور)

استكمل وفد من المتخصصين، اليوم الأحد، الحملة التعقيمية والتطهيرية، التي بدأها أمس بمقر النقابة العامة للمحامين، بتعقيم وتطهير مقر إدارة المعاشات الكائن في 5 شارع 77 متفرع من شارع 9 أمام البنك الأهلي بمنطقة المعادي.يذكر أنه قد تم أمس تطهير وتعقيم مقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس، والشقة الإدارية التابعة للنقابة بعمارة فتح الله.يأتي ذلك، عقب ثبوت تعرض عدد اثنين من موظفي النقابة العامة بمقر النادي النهري بالمعادي، وكذا ثبوت إصابة أحد العاملين بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما ذكرته لجنة مواجهة تداعيات وباء كورونا في بيان لها أمس الأول.