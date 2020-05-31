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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

محمد نصر الدين مساعدًا لوزير الاتصالات للبنية المعلوماتية الدولية

الأحد 31/مايو/2020 - 04:06 م
محمد نصر الدين
محمد نصر الدين
طارق عتمان
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أصدر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قرارًا بتولى المهندس محمد نصر الدين محمد على العمل كمساعد لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية لمدة عام، على أن يختص بالعمل على دعم خطة الوزارة فى تعظيم عائدات الدولة من البنية التحتية للاتصالات الدولية، ومن استثمارات الدولة فى شركات الاتصالات العاملة بجمهورية مصر العربية، ودعم استراتيجيات الوزارة المختلفة من تطوير وتأمين البنية التحتية للاتصالات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، بالإضافة إلى إعداد خطة العمل ودراسات الجدوى لجذب مراكز البيانات العملاقة ومراكز تبادل حركة الإنترنت والتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الأطر المثلى وما يتطلبه ذلك من تشريعات.

كما يختص المهندس محمد نصر الدين بمهام العمل على إنجاز استراتيجية الدولة متمثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باستهداف تحويل مصر إلى ممر رقمى عالمى للبيانات ومصدر جذب واستضافة أكبر مراكز البيانات العملاقة والحفاظ على وضع مصر الاستراتيجى كممر آمن للكابلات البحرية، والعمل على تعظيم دور الدولة إقليميا وعالميا فى مجال الاتصالات الدولية عن طريق دعم امتداد الشبكة الدولية الى الدول المجاورة والصديقة بالتكامل مع استراتيجية الممر الرقمى لسائر دول الإقليم من مراكز البيانات ومراكز تبادل حركة الانترنت.

هذا ويمتلك المهندس محمد نصر الدين خبرة تمتد إلى ١٩عامًا من العمل فى مجال الاتصالات مع خبرة كبيرة فى استثمارات وتطوير وتشغيل أنظمة الكابلات البحرية وشبكات الاتصالات الدولية والانترنت.

كما يمتلك المهندس محمد نصر الدين سابقة أعمال متعددة فى إدارة البرامج والمشاريع الدولية؛ حيث كان يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذى للبنية التحتية العالمية للكابلات البحرية بشركة PCCW Global وهى الذراع العالمى لشركة هونج كونج تليكوم، وقد قاد الفريق المسئول عن التخطيط لكابلات بحرية جـديدة ودراسات الجدوى والدراسات الاستثمارية والاستراتيجية لتلك الكابلات.

كما شغل أيضا منصب نائب الرئيس التنفيذى لابتكارات وتخطيط وإدارة الكابلات البحرية وأيضا نائب الرئيس لتطوير الكابلات البحرية لأفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا بشركة PCCW GLOBAL.

وكان المهندس محمد نصر الدين من ابناء قطاع الاتصالات بجمهورية مصر العربية، حيث تدرج بعدة مناصب بالشركة المصرية للاتصالات حتى ترأس وحدة أعمال الدولى فى عام ٢٠١٤ قبل التحاقه بشركة PCCW Global عام ٢٠١٦، وقام خلال تلك الفترة بعدة مبادرات فى أنظمة الكابلات البحرية، مما ساهم فى تعظيم إيرادات الدولة والاستفادة من الوضع الاستراتيجى لجمهورية مصر العربية كممر للكابلات البحرية العابرة.

يذكر أن المهندس محمد نصر الدين شارك كمتحدث عن الشركات التى عمل بها فى أغلب المؤتمرات الدولية للاتصالات والكابلات البحرية، وقدم عدة أوراق عمل فيما يخص الكابلات البحرية، وهو خريج كلية الهندسة – جامعة الأزهر عام ٢٠٠١، وحصل على ماجستير إدارة الأعمال من كلية التجاره الدولية الاسكندنافية عام ٢٠١٣.

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