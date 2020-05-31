غلق مكتب التأمينات بإيتاي البارود بعد إصابة موظف بكورونا

أكد محمد كجك، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود، التنسيق مع مكتب بريد إيتاي البارود، والإدارة التعليمية، وبنك الائتمان الزراعي، لزيادة عددًا منافذ صرف المعاشات وذلك لمنع الزحام بعد غلق مكتب التأمينات الاجتماعية لمدة 15 يومًا بسبب إصابة أحد العاملين بالمكتب بفيروس كورونا المستجد.وأشار، رئيس مدينة إيتاي البارود، في بيان صادر عن الوحدة المحلية، عن التنسيق مع مكتب البريد لتوفير عدد 3 ماكينات صرف متحركة لصرف المعاشات داخل مدرسة الشهيد عبد الهادي السقا الإعدادية بنين بالإضافة إلي مكاتب البريد الرئيسية بالمدينة ومكاتب القري.ولفت رئيس مجلس ومدينة ايتاى البارود إلى أنه تم التنسيق أيضا مع بنك التنمية والائتمان الزراعي علي صرف المعاشات بالفرع الرئيسي والفرعي داخل المدينة وبمقرات البنك بالقري، بالإضافة إلى ماكينات الصرف الآلي أمام البنوك.وطالب كجك المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والالتزام بالمواعيد المحددة لصرف المعاشات، وذلك للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين مع توجه المستحقين بالقرى إلى أقرب فرع بريد أو بنك التنمية الموجود بنطاق قريتهم لمنع الزحام بفروع المدينة.