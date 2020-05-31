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الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تسهيلات جديدة للسفر من النمسا إلى دول الجوار الأربعاء

الأحد 31/مايو/2020 - 03:59 م
النمسا
النمسا
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أكد ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا، أن بلاده سوف تعلن عن حزمة من تسهيلات السفر الى دول الجوار عقب الاجتماعي الاسبوعي للحكومة يوم الأربعاء المقبل.

وقال شالينبرج - في تصريحات اليوم الأحد: أن العطلة الصيفية ستكون ميسرة مع رفع ضوابط الحدود مع معظم دول الجوار.. مشيرا إلى وجود مشاورات حالية مع وزير الصحة ردولف انشوبير ووزير الداخلية كارل نيهمر ووزيرة الدولة للشئون الاوروبية كارولين ايدشتادلر بشأن الاستعادة التدريجية لحرية السفر.

ولفت الوزير، إلى أن التركيز الأساسي ينصب حاليا على دول الجوار المباشر، منوها بأن قيود الدخول التي تم فرضها مؤقتًا في منتصف مارس كانت "مهمة وصحيحة" موضحا أن النتائج يمكن ملاحظتها في التطور الجيد لأعداد العدوى.

وذكر وزير الخارجية: أن تخفيف القيود هو بمثابة ترجمة لتطور مشجع فى وضع الوباء فى البلاد، مشيرا الى أهمية اتباع خطوات تدريجية أخرى، لافتا الى أن البلاد لازالت بعيدة عن الوضع الطبيعي السابق للجائحة منوها الى أن العطلة الصيفية لعام 2020 ستكون مختلفة عن السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن النمسا وافقت على فتح الحدود بشكل كامل مع ألمانيا وسويسرا وليختنشتاين اعتبارًا من 15 يونيو المقبل، كما من المقرر أن تتقلص قيود الدخول إلى جمهورية التشيك وسلوفاكيا والمجر في منتصف يونيو المقبل أيضا.

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