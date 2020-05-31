بطريقة رومانسية.. مي عمر تهنئ زوجها على نجاح «البرنس»

نشرت الفنانة مي عمر، صورة جديدة لها رفقة زوجها المخرج محمد سامي، عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قدمت من خلالها التهنئة لزوجها على نجاح مسلسل "البرنس" الذي عرض في شهر رمضان الماضي.وظهرت مي عمر وهي تحتضن زوجها داخل السيارة، وعلقت على الصورة قائلة: "مبروك حبيبي على نجاحك الكبير، أنت تستحق ذلك، وعملت بجدية".مسلسل "البرنس"، تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، عبدالعزيز مخيون، إدوارد، روجينا، محمد علاء، نور، دنيا عبدالعزيز، محمد علاء، ريم سامي، ومحمد داش.