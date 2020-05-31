إنشاء مركز تعليمي متخصص لأطفال التوحد بمطروح (صور)

تفقدت الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ، اليوم الأحد، عدد من الأماكن لإنشاء مركز تعليمى متخصص لأطفال التوحد، وسيتم البدء فورا في الإجراءات القانونية لإنشاء المركز عقب اختيار المكان المناسب.جاء ذلك بناءً على تكليف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وحرصه الشديد على سرعة البدء في إجراءات إنشاء مركز متخصص لأبنائه الأطفال المصابين بالتوحد بالمحافظة.وأوضح محافظ مطروح أنه لا يدخر جهدا في توفير الرعاية الصحية للأطفال المصابين بالتوحد، وسيتم تجهيز المركز على مستوى ليكون جاهز لاستقبال أبنائنا الأطفال كمركز رعاية وتعليمى.