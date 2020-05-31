إصابة مذيعة اكسترانيوز آية عبدالرحمن بكورونا

أعلنت المذيعة آية عبدالرحمن شاهين عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد.وكتبت عبدالرحمن على صفحتها الشخصية بفيسبوك منذ قليل: "الحمد لله تم التأكد من إصابتي بفيروس كورونا، ببلغكم الخبر ده علشان أولا محتاجة دعواتكم الصادقة اللي من القلب.. وثانيًا إني واثقة إن ربنا هيرزقني الشفاء قريب جدًا بفضل محبتكم ودعواتكم العظيمة.. وهارجع أحكي لكم على تجربتي مع الكورونا باشا".يشار إلى أن آية عبدالرحمن شاهين تعمل مذيعة أخبار وبرامج بقناة إكسترا نيوز الإخبارية المصرية.