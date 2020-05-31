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الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مزودة بأكسجين.. مواطن يتبرع لنقل مصابي كورونا بسيارة في الأقصر

الأحد 31/مايو/2020 - 03:44 م
مزودة بأكسجين
مزودة بأكسجين
هدى الأمير
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أعلن مواطن بمركز ومدينة ارمنت بالجنوب الغربي من محافظة الأقصر، عن تطوعه لنقل المرضى المصابين بفيروس كورونا من منازلهم إلى المستشفيات، وذلك في محاولة لتخفيف أعباء الانتقال عنهم، والحد من انتشار العدوى من الفيروس.

وقال أحمد درويش – مدشن المبادرة- إنه حرص على استغلال سيارة قام الأهالي بشرائها طواعية منذ فترة لنقل المصابين بالفشل الكلويٌ للخضوع إلى عملية الغسيل، إلا أنه وبسبب انتشار فيروس كورونا وارتفاع أعداد المصابين بالفيروس، كان لازمًا إعادة استغلال السيارة واستخدامها في نقل المصابين بفيروس كورونا.

وأضاف إن عملية النقل تتم وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، حيث يتم تعقيم السيارة قبل وبعد نقل المريض، هذا إلى جانب وضع عازل بين السائق والحالة المريضة، مشيرًا إلى إن اصابة بعض الحالات بضيق في التنفيس جعله يلجأ إلى شراء أسطوانة أكسجين على نفقته الخاصة ووضعها بالسيارة لأمداد المرضى بالأكسجين خلال فترة نقلهم إلى المستشفى، كما إنه يقوم بقيادة السيارة بنفسه، وذلك في ظل وجود حالة كبيرة من التخوف لدى البعض من الأهالي للمساهمة في نقل المرضى.

وأكد على أن الوضع الراهن يجبر الجميع على التكاتف، وإنه يتوجب على كل فرد أن يساهم بكل ما أوتي من قوة للمساعدة في إنقاذ حياة المرضى من ذلك الفيروس الغامض.

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