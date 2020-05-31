قرار جمهوري بإصدار ميدالية تذكارية لليوبيل الذهبي لسلاح الأسلحة والذخيرة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠، بشأن إنشاء ميدالية تذكارية لليوبيل الذهبي لسلاح الأسلحة والذخيرة.وتكون الميدالية من طبقة واحدة من النحاس المطلي باللون الذهبي وتلي في الترتيب الميداليات العسكرية التي صدرت حتى الآن.وتمنح الميدالية لجميع أفراد سلاح الأسلحة والذخيرة الموجودين بالخدمة يوم ٦ أغسطس ٢٠٢٠ من الضباط وضباط الصف وطلبة الكلية الحربية والكلية الفنية العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة جناح الأسلحة والذخيرة، وكذلك مديري إدارة الأسلحة والذخيرة السابقين الموجودين على قيد الحياة أو لاسم من توفي منهم.ونشر القرار في الجريدة الرسمية.