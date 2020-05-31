«أسيوط»: توفير الكمامات بكميات كافية بالأسواق

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على ضرورة وحدة الصف وتكاتف الجهود في مواجهة هجوم فيروس كورونا ومنع انتشاره بين المواطنين، والتي تتضمن متابعته الدورية لأعمال التطهير والتعقيم، التي تجرى في كل أنحاء المحافظة بشكل مكثف، وذلك بالتعاون مع شركة المياه وإدارة الإنقاذ السريع والمحليات التابعة للمحافظة.جاء ذلك خلال مشاركة في اجتماع مجلس الجامعة المنعقد اليوم لشهر مايو 2020، وذلك برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة وبحضور السادة النواب لمختلف القطاعات وعمداء كليات الجامعة النظرية والعملية.وأشار محافظ أسيوط إلى سعيه حاليًا لتوفير الكمامات بكميات كافية في أسواق أسيوط بسعرها الحقيقي، داعيًا إلى المواطنين إلى عدم استغلال الحاجة إلى الكمامات في صنع أزمة مبالغ فيها، مؤكدًا على أهمية رفع الوعي لدى المواطنين والتأكيد على أهمية إتلافها عقب الاستخدام، معلنًا عن البدء في استخدام معدات جديدة في المحافظة متخصصة في رفع المخلفات وشفط الأتربة.وأشاد الدكتور طارق الجمال بالتعاون القائم بين الجامعة من جانب والجهاز بالمحافظة وحرصه على تذليل كل العقبات التي يكن أن تواجه العمل بقطاعات الجامعة المختلفة، مثمنًا كذلك جهد مدير الصحة وتعاونه المثمر مع القائمين على العمل في المنظومة الطبية بمستشفيات أسيوط الجامعة وتكاتف الجهود من أجل منع انتشار فيروس كورونا بين كل الأفراد.