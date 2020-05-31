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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بـ 200 جنيه.. توصيل الغاز الطبيعى لـ4 محافظات

الأحد 31/مايو/2020 - 03:35 م
الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي
سيد ابراهيم
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أعلن المهندس عمر مسعود، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للغاز «ناتجاس»، أن الشركة تعمل على توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بمناطق امتيازها فى عدد من المحافظات والمدن بنظام التقسيط بقيمة 200 جنيه على فترة 7 سنوات.

وأوضح "مسعود" في تصريحات لـ«الدستور»، أن مبادرة توصيل الغاز الطبيعي بالتقسيط على جميع مناطق امتياز الشركة ومنها محافظات القاهرة والبحيرة وغرب الإسكندرية والعجمي، وبعض مدن محافظة الجيزة، وفى القاهرة مدن " المقطم- السلام- النهضة- الألف مسكن- الحرفيين"، وفى محافظة الجيزة " مدينة 6 أكتوبر- الشيخ زايد"، وكذلك جميع مدن ومقرى ومراكز محافظة البحيرة.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة ناتجاس، إلى إن الشركة تسهم فى تنمية الاقتصاد القومى، من خلال تنفيذ المشروعات الكبرى التى توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، وكذلك تعظيم الاستفادة من الفائض من الغاز الطبيعى، فى ظل الاكتشافات الأخيرة التى تمت فى العديد من المواقع المهمة، مثل حقل «ظهر» وغيره، التى وفرت دعم المنتجات البترولية، وأسهمت بشكل كبير فى الحد من الاستيراد.

ونفذت الشركة مشروعات توصيل الغاز الطبيعى لأكثر من ١.٣ مليون وحدة سكنية، منها ٢٧٧ ألفًا فى مناطق السلام والحرفيين والمقطم فى القاهرة، و٢١٢ ألف مسكن فى مدينتى أكتوبر والشيخ زايد بالجيزة، و٤٢٧ ألف عميل فى مناطق العجمى والقبارى والنوبارية وبرج العرب ومحرم بك بالإسكندرية، و٤٣٨ ألف وحدة فى كفر الدوار ودمنهور وأبوحمص وإدكو والرحمانية والدلنجات والمحمودية وإيتاى البارود وشبراخيت بالبحيرة.

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