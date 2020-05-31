رسميًا.. 202 ألف حالة طلاق خلال عام

أظهرت الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعًا طفيفًا فى عدد حالات الطلاق فى مصر إلى حدود 202 ألف حالة طلاق خلال عام 2019، بمتوسط 561 حالة طلاق يوميًا، وفقًا للمؤشرات الأولية للإحصاءات الحيوية.ولفت جهاز الإحصاء، إلى تسجيل أعلى معدلات طلاق خلال النصف الثانى من السنة بعدد 20.3 ألف حالة طلاق خلال يوليو 2019، 18.1 ألف حالة طلاق خلال أغسطس 2019، 19.2 ألف حالة طلاق خلال سبتمبر 2019.وتراوح عدد حالات الطلاق خلال الأشهر الأولى من العام بين 15-17 ألف حالة، لتسجل 15.4 ألف حالة خلال شهر فبراير 2019، و16.9 ألف حالة خلال شهر يناير 2019.وكانت إشهادات الطلاق قد بلغت 211.5 ألف إشهادة خلال عام 2018، منها 57.5% فى الحضر مقابل 42.5% بالريف، مقابل 198.2 ألف إشهادة طلاق عام 2017.