محافظ الأقصر يزور مستشفى العزل بإسنا (صور)

أجرى المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم الأحد، جولة تفقدية لعدد من المستشفيات لمتابعة سير الأعمال بها والتعرف على أهم معوقات العمل، وذلك بمرافقة اللواء عماد أبوالعزايم، السكرتير المساعد، والمهندس أسعد مصطفى، مدير مديرية الطرق ومسئول المشروعات بالمحافظة، ومحمد سيد، رئيس مدينة إسنا، والدكتور السيد أحمد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتور زكريا الحداد، مدير الإدارة الصحية بإسنا، والدكتور عبدالهادي زيدان، مدير مستشفى الصدر بإسنا، والدكتورة إلهام الجبالي، مدير مستشفى العزل بإسنا.تفقد محافظ الأقصر، مستشفى العزل ومستشفى الصدر بمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، معربا عن شكره العميق للأطقم الطبية والمجهودات المبذولة، متمنيا الشفاء للجميع، كما تابع انتظام سير العمل بهما وتلقي المرضى لكافة العلاجات والخدمات الطبية اللازمة.ومن جانبه أوضح وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن مستشفى إسنا يحتوي على 154 سرير إقامة، 26 سرير عناية مركزة، 17 جهاز تنفس صناعي، ويعتبر ثالث مستشفى عزل على مستوى الجمهورية وعدد الحالات المتواجدة داخل المستشفى 112 حالة، وعدد الحالات المتعافية 488 حالة خرجت من المستشفى وعدد الحالات المحولة للمنزل 93 حالة حتى اليوم.