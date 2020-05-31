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الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

الصين تطلق قمرين صناعيين لخدمة مشروعات «الحزام والطريق»

الأحد 31/مايو/2020 - 03:32 م
الصين
الصين
أ ش أ
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أطلقت الصين، اليوم الأحد، بنجاح قمرين صناعيين إلى الفضاء، وذلك من مركز جيوتشوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غرب البلاد.

وذكر مركز جيوتشوان لإطلاق الأقمار الصناعية- في بيان اليوم- أن القمرين تم إطلاقهما على متن الصاروخ الحامل "لونج مارش- 2 دي" الساعة 4:53 مساء اليوم بتوقيت بكين، ودخلا المدار المحدد لهما بنجاح.

ويستطيع أحد القمرين، وهو للاستشعار عن بعد، التقاط صور بدقة تصل لحوالي كيلومتر، وسوف يستخدم في عمليات مسح الأراضي والتخطيط الحضري وتصميم شبكة الطرق وتقديرات غلة المحاصيل، والإغاثة من الكوارث، إلى جانب خدمة مشروعات الحزام والطريق، فيما سيستخدم القمر الثاني في نقل معلومات حول المدار وإنترنت الأشياء.

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