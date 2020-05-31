مقتل 7 «دواعش» فى عملية أمنية جنوب كركوك بالعراق

أعلن قائد المنطقة للعمليات المشتركة في كركوك، اليوم الأحد، مقتل سبعة من تنظيم "داعش" الإرهابي إثر عملية أمنية جنوب كركوك.وقال الفريق ركن قوات خاصة للعمليات المشتركة سعد حربية، وفقا للوكالة العراقية للأنباء، إن قوة أمنية مشتركة كانت تقوم بمهام البحث عن عناصر "داعش" في وادي الشاي، رصدت هروب مجموعة منهم وتم على إثرها توجيه ضربة لهم من قبل طيران التحالف الدولي؛ ما أدى إلى مقتل سبعة منهم وتدمير وكرهم.