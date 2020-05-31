«الوطنية للإعلام» تُبرم برتوكولات طبية لعلاج مصابي بمرض كورونا

وجّه حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الدكتور عصام عزوز، رئيس الرعاية الطبية بالهيئة، بدراسة إمكانية التعاقد مع مستشفيات تقدم خدمات تشخيص وعلاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وتم إبرام التعاقد مع الوطنية للإعلام والمركز الطبي لسكك حديد مصر، يتم بمقتضاه تقديم الخدمات الطبية لحالات الإصابة بفيروس كورونا لجميع العاملين من فحوصات وعلاج والعزل بالمركز الطبي لمَن تستدعي حالته الدخول الرعاية أو العزل المنزلي، ويقوم المركز بتوفير فريق طبي بالمتابعة والتواصل مع المريض أثناء فترة العزل المنزلي لمتابعة الحالة.وسيتم الاستقبال والتعامل بالمركز الطبي مع الحالات المصابة من خلال تقديم (الكارنيه) الذي يثبت تبعية العاملين للوطنية للإعلام أو بخطاب تحويل من الرعاية الطبية.كما وجه حسين زين بأن يتم بشكل عاجل عقد بروتوكولات طبية جديدة مع مستشفيات أخرى تعالج حالات الإصابة بالوباء، على أن تتحمل الهيئة تكلفة بروتوكول العلاج، في إطار حرصها الشديد على سلامة وصحة جميع العاملين ودعمًا لأبنائها في تلك الفترة.