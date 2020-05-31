تداول 20 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن اليوم الأحد، بلغت 20 سفينة.وذكرت الهيئة، في بيان اليوم، إن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 5 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن، كما يتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن، بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة.وأشار البيان، إلى أنه يتم التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.