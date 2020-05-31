«الصحة» تستعرض ترتيب المحافظات الأكثر إصابة بكورونا

طالبت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ممَن مرّ أسبوعان على تماثلهم للشفاء بسرعة التوجه إلى مراكز نقل الدم، للتبرع بالبلازما، لافتة إلى تأكد الوزارة من ذلك في مساعدة الحالات الحرجة: «ما زلنا نستخدم الهيدروكسي كلوروكين ونتائجه فعّالة وإيجابية في علاج الحالات البسيطة».استعرضت الوزيرة ترتيب بعض المحافظات الأكثر إصابة بالوباء القاتل، مؤكدة أن محافظة القاهرة تحتل المرتبة الأولى فى نسب الإصابات من إجمالى المصابين فى مصر بواقع 7000 مصاب من أصل 23449 إصابة في محافظات الجمهورية تليها الجيزة والقليوبية.