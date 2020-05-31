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الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البورصة تربح 6 مليارات جنيه في ختام أول تداولات الأسبوع

الأحد 31/مايو/2020 - 02:40 م
البورصة
البورصة
اكرم عمران
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أنهت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية معاملات اليوم الأحد (أول تداولات بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك) على صعود جماعي، مدفوعة بعمليات شراء قوية من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والأفراد المصريين والعرب، على خلفية الارتفاعات القوية التى شهدتها أسواق المال العالمية طول الأسبوع الماضي.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 548.6 مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "آي جى إكس 30" بنسبة 1.09%، بما يعادل 110 نقاط، ليغلق عند مستوى 10220 نقطة، كما قفز المؤشر الثانوى آي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 2.56%، بما يعادل 28.9 نقطة، لينهى تعاملاته عند مستوى 1159 نقطة، فى الوقت الذى اختتم فيه المؤشر الأوسع نطاقًا" آي جي إكس 100 متساوي الأوزان" معاملاته مرتفعًا بنسبة 2.32%، بما يعادل 42.9 نقطة، ليغلق عند مستوى 1872 نقطة، وسط تداولات متوسطة بلغت قيمتها نحو 615.2 مليون جنيه، بالتعامل على نحو 176.5 مليون ورقة مالية، تم من خلال تنفيذ أكثر من 23 ألف صفقة شراء وبيع.

وتعد جلسة اليوم هى الأولى للبورصة في المواعيد الرسمية منذ فرض الإجراءات الاحترازية؛ تلاشيًا لتفشي فيروس كورونا المستجد، لتعاود عملها بشكل طبيبعي.

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