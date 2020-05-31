صابرين: مسلسل «ليالينا 80» الأكثر اختلافًا في سباق رمضان

قالت الفنانة صابرين، إن مسلسل "ليالينا 80" يعد الأكثر اختلافا بين المسلسلات التي عرضت في موسم رمضان الدرامي الماضي، مشيرة إلى أن الشخصية التي قدمتها في المسلسل "دسمة".وأضافت صابرين، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أنها عندما قرأت النص أعجبت بشخصية "رقية" لأنها زوجة شهيد، مشيرة إلى أنها تمنت تقديم هذه الشخصية منذ سنوات، لأن فيها العديد من التفاصيل، فهي تظهر كيف تكمل زوجة الشهيد المسيرة من بعده، وكم من زوجة شهيد ربت أولادها.وأكدت أنها تحب جدًا البطولة الجماعية، وعندما عُرض عليها "ليالينا 80" كانت تفكر في الأبطال لأن اختيارهم لا بد أن يتم بعناية شديدة، لافتة إلى أن العمل يناقش بشكل عام حال الطبقة المتوسطة، فتجد من يبحث عن تربية أولاده في الحارة، وآخر يعيش في حي الزمالك ويتطلع لمستوى معيشة أفضل من الناحية الاقتصادية، ولكن الحالتين تندرجان تحت مسمى الطبقة المتوسطة، مع اختلاف دوافع كل واحد منهما في الحياة.وأشارت إلى أنه بعد مرور الحلقات ظهر للجمهور أنه لا سياسة في المسلسل، وأن الجمهور لا ينتظر في "ليالينا 80" من سيقتل من، أو من سينتقم مِن من، موضحة أن كل المسلسلات التي عرضت بها صراعات والجمهور ينتظر من الذي سيفوز بالصراع.ولفتت إلى أن الجمهور في "ليالينا 80" ينتظر من سيتصالح مع من، ومن سيهتم بمن، وهناك تفاصيل حياتية لناس في الحياة الواقعية، مشددة على أن العمل يعتمد في المقام الأول على الأسر والعائلات والمواقف التي يمرون بها.وأكدت أنها تبحث دائمًا عن التنوع، وفي كل دور تقدمه لا بد أن تبذل فيه مجهودا وتحاول فقط أن تكون الشخصية التي تجسدها، وكان لا بد أن يقول المشاهد في "ليالينا 80" إن هذه "رقية" وليست صابرين.