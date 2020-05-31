1000 قافلة طبية لتوزيع أدوية كورونا على مصابي الحجر المنزلي

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن توفير 1000 قافلة طبية متحركة، لتوزيع الأدوية على المصابين في العزل المنزلي، بجانب 8 ملايين جرعة دوائية للمخالطين للمصابين بكورونا.وأضافت وزيرة الصحة أنه يجري العمل على توفير 57 معمل للتحليل pcr بنهاية الأسبوع الجارى.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة الدولة للإعلام؛ لإعلان ما توصلت له اللجنة العلمية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد، بحضور وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل.