تفاصيل لقاء «الأطباء» بوزيرة الصحة لبحث مطالبهم

إلتقى اليوم الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بديوان عام الوزارة، حيث أكدت وزيرة الصحة خلال اللقاء على اهتمام الوزارة وأجهزة الدولة فى تطبيق إجراءات حماية الفرق الطبية وثمنت على جهودهم في التعامل مع الجائحة.ومن جانبه، أكد الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء على جميع مطالب النقابة السابقة وعلى الأهمية القصوي لقيام الدولة بالمهمة القومية التي تتمثل في حماية الفرق الطبية حتي يستطيع الاستمرار في قيامه بمهامة الوطنية تجاه المجتمع والمواطنين جميعا.كما أكد على أهمية التغلب علي العقبات التي تقف امام تنفيذ قرارات الدولة لحماية الفرق الطبية.من ناحية أخرى، تم الاتفاق على فتح قناة تواصل علي مدار الـ 24 ساعه بين نقيب الأطباء ووزيرة الصحة حتي يتم حل مشكلات الفرق الطبية أول بأول.اما عن مشكلة أطباء تكليف دفعة 2020 فأكد الدكتور حسين خيري على مطالب شباب الأطباء، هذا ولا تزال المفاوضات مستمرة بين الطرفين.