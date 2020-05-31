«ميتسوبيشي» تسحب 5094 سيارة لمخاوف تتعلق بالسلامة

قررت شركة ميتسوبيشي موتورز (الصين) المحدودة، سحب 5094 سيارة في الصين، بسبب مخاوف بشأن قوة لحام ذارع التحكم السفلي المعلقة بالجهة اليمنى الأمامية.وذكرت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق (أعلى هيئة مراقبة جودة)- في بيان اليوم الأحد- أن أعمال السحب، التي من المقرر أن تبدأ أول أغسطس المقبل، تشمل سيارات (باجيرو) المستوردة المصنعة بين 14 أكتوبر 2016 و25 نوفمبر 2017.وأضافت البيان أن عدم كفاءة قوة اللحام بذراع التحكم السفلي المعلقة بالجهة اليمنى الأمامية، قد يؤدي إلى الفشل في التوجيه، ما يزيد من خطر التعرض لإصابة أو حادث لكل من السائق ومستخدمي الطريق الآخرين.وتعهدت الشركة بفحص جميع المركبات التي سيتم سحبها واستبدال الأجزاء المعيبة مجانا.