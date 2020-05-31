أعلنت إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحت رعاية الأنبا باخوميوس مطران الإيبارشية، عن تأجيل احتفالات عيد دير مار جرجس بكفر الدوار، لأجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.وأشارت إيبارشية البحيرة في بيان لها إلى أنه نظرا لاستمرار تعليق الصلوات وإغلاق الكنائس وفقا لقرار اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بالكنيسة القبطية الارثوذكسية تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بغلق الكنائس والأديرة،فإنه لهذا السبب تم تأجيل احتفال عيد مارجرجس بكنيسه بكفر الدوار.وتابعت أنه سيتم بثت نهضة روحية يومية عبر تقنية البث المباشر من خلال صفحات التواصل الإجتماعي الخاصة بالإيبارشية،دون حضور من الاقباط.