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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات تفتيشية بمواقف القصاصين للتأكد من ارتداء الكمامة (صور)

الأحد 31/مايو/2020 - 02:32 م
حملات تفتيشية
حملات تفتيشية
مصطفى دياب
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نظمت مدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، حملات تفتيشة على السائقين للتأكد من ارتدائهم للكمامات، تنفيذا لتعليمات مجلس الوزاراء.

وتفقدت هدى عبدالغفار رئيس مركز ومدينة القصاصين، صباح اليوم الأحد، موقف سيارات القصاصين للتأكد من ارتداء السائقين بوسائل النقل العامة والمواصلات والركاب الكمامات والماسكات الواقية، حفاظًا على سلامة المواطنين وتعقيم وتطهير السيارات والمركبات والمواقف العامة وأماكن انتظار السيارات، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار العدوى ومواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشددت خلال بيان لها، على مسؤل قسم المواقف بمجلس المدينة بضرور تواجد اللافتات واللوحات الإرشادية التي تحتوي على تعليمات للركاب والسائقين بأهمية ارتداء الجميع الماسكات الواقية حفاظًا على سلامتهم، ومراجعة كافة السيارات قبل انطلاقها، للتأكد من التزام الجميع بالتعليمات للحد من انتقال العدوى مع الحرص الكامل على تعقيم كافة السيارات قبل صعود الركاب إلى المركبة وبعد نزولهم منها.

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