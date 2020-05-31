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الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«دمياط» تتابع رصف طريق الحصار الغربى

الأحد 31/مايو/2020 - 02:26 م
محافظ دمياط
محافظ دمياط
حسام فهمي
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تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، خلال الجولة التى أجرتها، اليوم الأحد، بمدينة الروضة، بمرافقة اللواء جمال عبد الرشيد، السكرتير العام المساعد، عمليات الرصف الجارى تنفيذها بالمدينة وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى.

وتفقدت المحافظ أعمال الرصف بالأسفلت لشارع الحصار القبلى بطول ٤٠٠ متر وكذلك رفع كفاءة الجزيرة الوسطى به ببلاطات الانترلوك، حيث أكدت على محمد الشبراوى، رئيس الوحدة المحلية لمدينة الروضة، بعمل بلدورات وإنشاء أرصفة على جانبى الطريق وبالوعات لصرف مياه الأمطار، وكذلك صيانة أعمدة الإنارة موجهة بالالتزام التام بالمواصفات والمعايير الفنية فى هذا الشأن.

وقد تابعت محافظ دمياط أعمال رصف طريق الحصار الغربى الموازي لطريق ١٩١ والذى يتم تنفيذه على جزئين حيث يتضمن الجزء الأول من ميدان الكباس إلى مدخل المدينة بطول ٨٠٠ متر والجزء الثاني ابتداءً من مدخل المدينة إلى كوبرى أبوموسى بطول ٤٠٠ متر، إذ ناقشت المحافظ آليات تخطيط المنطقة الموازية للشارع أعلى تغطية الترعة وإمكانية إنشاء رامبات بالممرات المتقاطعة بها لتسهيل الحركة على متحدى الإعاقة، مؤكدة على إتمام تنفيذ كافة الأعمال المُتفق عليها وفقًا للجدول الزمنى المحدد.

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