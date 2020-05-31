مستشار الرئيس للصحة يوضح أسباب زيادة إصابات كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن المؤسسات الطبية لا تزال قادرة على تقديم الخدمة للأرقام المتوقعة من الإصابات بفيروس كورونا في المرحلة المقبلة، ولديها القدرة على التعامل فورًا مع الإصابات.أضاف عوض تاج الدين أن السبب في زيادة الحالات هو سلوكيات المواطنين خلال شهر رمضان والعيد، موضّحًا أن بروتوكول العلاج الخاص بالعزل المنزلي مخصص للحالات البسيطة.وكشفت وزيرة الصحة هالة زايد، أنه تم التوسع في مستشفيات علاج كورونا من 18 مستشفى إلى 76، موضحة أننا لدينا، الآن، ما يقرب من 35 ألف سرير.وبدأ، مساء اليوم، بمقر وزارة الدولة للإعلام، مؤتمرا للإعلان عما توصلت إليه اللجنة العلمية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا بحضور أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، والدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى.