القبض على أدمن صفحة «سوبر هيرو»

ألقت الإدارة العامة لمباحث الآداب بوزارة الداخلية القبض على أدمن صفحات "سوبر هيرو" التي تقوم بنشر مقاطع إباحية وصور وفيديوهات، وتم ضبط المتهم داخل منزله بمركز شربين التابع لمديرية أمن الدقهلية.وكشفت التحريات الأولية عن أن المتهم يدعى "أحمد.م.ا" 26 سنة، وأوضحت التحريات أن المتهم قام بإنشاء مواقع وحسابات إلكترونية يقدم من خلالها محتوى إباحيا وخادشا للحياء وترويج أفكار شاذة داخل المجتمع خاصة بين أوساط الشباب من الجنسين ويصدر صورة سيئة عن المجتمع المصري خاصة في الخارج والتعدي على قيم وأخلاقيات الأسرة المصرية.وأثبتت التحريات أن المتهم يتلقى مبالغ مالية من المواقع الإلكترونية التي كانت تعاونه في رفع ونشر ذلك المحتوى الخادش للحياء والذي يهدد قيم وأخلاقيات المجتمع المصري.