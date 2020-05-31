91681 إصابة بكورونا في كندا والوفيات 7159

بلغ عدد حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا في كندا 91681 حالة، حتى الساعة 0730 من صباح اليوم الأحد، بحسب التوقيت المحلي في مدينة تورنتو (1130 بتوقيت جرينتش)، وذلك وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة "بلومبرج" للأنباء.كما ارتفع عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس في كندا إلى 7159 حالة، بينما تعافى 48517 شخصا من المصابين بمرض "كوفيد- 19" الناجم عن الفيروس.وكانت البلاد قد أعلنت تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس قبل نحو 18 أسبوعا.