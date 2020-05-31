في يومه العالمي.. نصائح للإقلاع عن التدخين

واليكم النصائح

•جرب العلاج ببدائل النيكوتين



•تجنب العادات المرتبطة بالتدخين



•أشغل نفسك



•قم بتأخير المدة



•اقرأ عن الأضرار



•لا تترك فمك خالي



•ممارسة الرياضة



هناك العديد من الأشخاص من لديهم الرغبة في الإقلاع عن التدخين ولكن يحتاجون إلى الطرق المناسبة التى بها يستطيعون تحقيق ذلك، ويعتبر تعاطي التبغ مسؤل عن نسبة 25% من جميع الوفيات الناجمة عن سرطان الدم، كما يزيد استخدام السجائر الإلكترونية من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، ويتوفي وفقًا للأبحاث أكثر من مليون شخص سنويًا حول العالم نتيجة تعرضهم لتعرضهم للدخان غير المباشر.وبالتزامن مع احتفال منظمة الصحة العالمية وشركاؤها باليوم العالمي للامتناع عن التدخين، في كل عام بتاريخ 31 مايو، نرصد هذه الطرق.اسأل الطبيب عن العلاج ببدائل النيكوتين، فهوعلاج فعال من خلال بخاخ أو على شكل علكة أو أقراص مص، والأدوية الخالية من النيكوتين الموصوفة طبيًا للاقلاع عن التدخين مثل بوبروبيون (زيبان) وفارينكلاين (شانتكس).هناك عادات كنت تفعلها مع التدخين، مثل الذهاب للحفلات وأماكن للشرب بها مع الأصدقاء، في هذه الفترة تجنب التجمعات مع أصدقائك من المدخنين بقدر كبير.أحرص على أن تلهي نفسك حتى لا تندرج وراء التدخين من خلال الرسم على ورقة وقلم أو المحادثة بالتليفون مع الأقارب والأصدقاء أو اللعب مع أبنائك.إذا شعرت أنك على وشك تدخين سيجارة قل في عقلك انتظر 10 دقائق وكرر فعل هذا الشيء.طوال الوقت اقرأ عن أضرار التدخين وأثره السلبي على صحة أطفالك وعيلتك.طوال الوقت أحرص على مضغ علكة خالية من السكر أو قم بتناول الجزر، الخيار وغيرها من الخضروات التى تمنحك فيتامنيات.ممارسة الرياضة تمنحك قوة بدنيه وتصرف ذهنك بشكل كبير عن التدخين حتى لو رياضة بسيطة بالمنزل.