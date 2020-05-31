مفاجأة الثنائى فضل شاكر ووليد سعد.. أغنية «غيب» من زمن الفن الجميل

طرح الفنان اللبناني فضل شاكرة أغنيته الجديدة غيب من ألحان الملحن الكبير وليد سعد، منذ ١٦ ساعة، لتشعل مواقع التواصل الاجتماعى ويتصدر اسم فضل شاكر ترند تويتر فى مصر والسعودية.كما يتصدر الترند رقم ١٤ على يوتيوب وتقترب مشاهداته على نصف المليون مشاهدة فى أقل من ١٦ ساعة.وأعرب الملحن الكبير وليد سعد عن سعادته بعودته للتعاون مرة ثانية مع النجم فضل شاكر، متمنيًا أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور في مصر والوطن العربي.يذكر أن فضل شاكر ووليد سعد ثنائى فنى أكثر من ناجح حيث تعاونا معًا في العديد من العلامات الغنائية الرائعة، بداية من بياع القلوب، لابس وش الطيب، بفكر بالساعات، فاكر لما تقولى نسيتك، نسيت إزاى، من كتر حبى فيك، ليه الجرح، حظك يا قلبى.وتقول كلمات الأغنية غيب عن عيني لو مرتاح، واعتبره حب وراح، وانساني عن نفسي، مش هأنساك، روح مش فارقه عندي كتير جوايا حب كبير، وكفاية اللي أنا عشته معاك.