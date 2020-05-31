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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حركة تداول السفن بميناء دمياط

الأحد 31/مايو/2020 - 02:19 م
ميناء دمياط
ميناء دمياط
حسام فهمي
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استقبل ميناء دمياط، اليوم الأحد، سفينة حاويات و5 سفن بضائع عامة، بينما غادره سفينة حاويات و9 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 18 سفينة.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 15689 طن يوريا و6800 طن علف بنجر و2945 طن فوسفات و5400 طن كسب صويا و6000 طن ميثانول.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 14161 طن حديد و10180 طن خردة و8374 طن ذرة و846 طن سكر و4495 طن أبلاكاش و421 طن جرارات و7400 طن فول صويا و913 رأس ماشية بإجمالي وزن 243 طنا.

وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 762 حاوية مكافئة تشمل فواكة (عنب وفراولة) وخضروات (خرشوف) وحاصلات زراعية (بصل وثوم) يتم تصديرها إلى كلا من أمريكا وسلوفينيا وهولندا وإسبانيا وبريطانيا وكرواتيا، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 1365 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2960 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 43495 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 118670 طنا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2685 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، في حين غادر عدد 1545 شاحنة منها 476 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 24737 من البضائع العامة.

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