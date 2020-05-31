البابا تواضروس يستقبل أسرة شهيد «البرث»

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم الأحد، أسرة شهيد الوطن عماد أمير رشدي، وهو من جنود الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في حادث كمين البرث في شهر يوليو من عام 2017.في سياق متصل، تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مساء اليوم بعشية عيد دخول السيد المسيح والعائلة المقدسة إلى مصر؛ وتقيم الكنائس غدًا قداسا استثنائيا بهذه المناسبة مع استمرار تعليق الصلوات وإغلاق الكنائس نظرًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.