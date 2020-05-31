رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الأمور المستعجلة» ترفض فرض الحراسة على نقابة الأطباء

الأحد 31/مايو/2020 - 02:17 م
نقابة الأطباء
نقابة الأطباء
فاتن خديوى _ سارة سعودى
طباعة
قضت اليوم الأحد، محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برفض فرض الحراسة على نقابة الأطباء لعدم الاختصاص النوعى.

وقد كان أحد الصيادلة يوم 9 فبراير 2020 قد قام برفع دعوى مستعجلة أمام الدائرة الأولى– محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قيدت تحت رقم 253 لسنة 2020 طالبًا الحكم فيها بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء واتحاد نقابات المهن الطبية وتعيين حارس قضائى على كل من نقابة الأطباء واتحاد نقابات المهن الطبية بزعم منه أن أحد أعضاء مجلس نقابة الأطباء، وعلى رأسهم نقيب الأطباء ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية ارتكبوا العديد من الأفعال الإجرامية ضد أعضاء نقابات المهن الطبية وضد المرضى وضد الوطن وحرضوا ضد الدولة وعملوا على إثارة القلاقل والتحريض ضد سياسات القيادة الحكيمة للدولة والتحريض على الإضرابات، كما قام رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية بالتغول على حقوق الصيادلة القانونية وممارس البلطجة بمنع الحارس القضائى على نقابة الصيادلة ولجنته المعاونة من ممارسة مهامهم الرقابية والإدارية بمجلس اتحاد نقابات المهن الطبية.

وقد تداولت الدعوى بجلساتها وحضر وكيل عن نقابة الأطباء وكذا عن رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية بصفته وقدما حوافظ مستنداتهما ومذكرات دفاعهما وطلبا الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى، واحتياطيًا برفض الدعوى لعدم جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية طبقًا للدستور.

وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم وقد صدر حكم المحكمة اليوم بجلسة 31 مايو والقاضى منطوقه:
"حكمت المحكمة فى مادة مستعجلة بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى، وألزمت المدعى بصفته المصروفات ومبلغ خمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة".

موضوعات متعلقة

الصحة: 50% من مصابى كورونا يصلون المستشفيات فى حالة متأخرة جدًا

استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي عبر المصرية للاتصالات وطرق السداد

الصحة تكشف سبب حذف «التامفيلو» من بروتوكول علاج مصابي كورونا

الصف الثالث الإعدادى.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الإسكندرية وباقي المحافظات Nategtk

الصور

image description

المواطنون ملتزمون بالكمامات في المناطق الريفية

image description

التزام المواطنين بالكمامات يظهر بوضوح فى الشوارع والمواصلات

image description

المواطنون ملتزمون بارتداء الكمامة في المترو (صور)

image description

جنازة الفنان الراحل حسن حسني

image description

التزام المواطنين بارتداء الكمامة في القطارات

الأكثر قراءة

مواعيد جديدة لحظر التجوال بداية من اليوم

مصر تتعرض لمنخفض جوي يبدأ غدًا (فيديو)

الصف الثالث الإعدادى.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الإسكندرية وباقي المحافظات Nategtk

الصحة: 50% من مصابى كورونا يصلون المستشفيات فى حالة متأخرة جدًا

إنفوجراف

image description

8 معلومات عن قضية منة عبد العزيز (إنفوجراف)

image description

نشرات الشركات المدرجة في المؤشر الرئيسي للبورصة (إنفوجراف)

image description

طبيب أمراض صدرية: تفاوت ملحوظ فى أعراض الإصابة بفيروس كورونا

image description

مرتزقة أردوغان.. رموز الإرهاب في قبضة الجيش الليبي

أيام زمان

محمود المليجي.. طالب صباحًا نشال ظهرًا والأستاذ رآه في القيود ولم يضمنه

فايزة أحمد.. شيخ ضرير علمها العزف وغنت تحت تهديد بالقتل

«العائلة».. المسلسل الوحيد الذي تابعه مفتي الجمهورية الأسبق في رمضان

"هتمشي بزعزوعة قصب".. موقف طريف وراء استقالة ماري منيب من فرقة الريحاني

نجم الساعة

محمود المليجي.. طالب صباحًا نشال ظهرًا والأستاذ رآه في القيود ولم يضمنه

الصحة

الكنديون يعانون من تدهور صحتهم العقلية بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي

تحالف «كورونا» و«التبغ» يدمر صحة الإنسان

«أفيفافير» يعالج كورونا في روسيا 11 يونيو

روسيا تصادق على أول دواء ضد كورونا

منوعات

الأرجنتين تدرس دعم شركة الطيران الحكومية بـ 880 مليون دولار

مالطا تقرر إعادة فتح مطارها أول يوليو

تأجيل العمل في خط سكة حديد يربط سنغافورة بماليزيا حتى نهاية العام

وكالة أنباء الإمارات تعزز خدماتها الإخبارية بـ 5 لغات جديدة

مقالات الرأي
د. منى حلمى
زمن ارتداء الأقنعة.. والكمامات والنوم فى زجاجات المطهرات
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [2]
مدحت بشاى
دراما الدم ورسائل الزمن الصعب
بسنت حسن
كلية الطب العسكرية
المزيد

الثقافة

دار «سؤال» تصدر رواية «أحلام معلقة» لــ حمود سعود

باحث تونسى:11 ألف مقاتل نقلوا عبر جسر جوى من تركيا للغرب الليبى

مدير التصوير السينمائى «حـنّـا ورد» ضيف الأردنية للأفلام

دار «ثقافة» لأدب الناشئة تصدر «مفاجأة يوم العيد»