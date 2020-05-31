خبير: التصالح في مخالفات البناء ليس له جدوى

عقب الدكتور محمود غيث، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، على قرار وقف البناء في القاهرة الكبرى لمد 6 أشهر، قائلاً: "30% من مخالفات مصر حدثت بعد أحداث 2011، في ظل عدم وجود مخططات تحكم النمو العمراني"وتابع "غيث"، خلال مداخلة هاتفية مع الخبير الاقتصادي إبراهيم الشواربي في برنامج "حوار واستثمار" عبر فضائية الصحة والجمال، أن وجود مخطط عمراني أحدث سيطرة على تنظيم العمران بشكل عام وتفصيلي وقانوني، معقبًا: "مفيش فرصة للمخالفة إلا إذا كان هناك تعمد في ارتكاب المخالفة، وهذا طبع في الشخصية المخالفة".ولفت إلى أن الدولة عملت على التصالح مع المخالف من خلال أسس معينة، حتى لا يتم إهدار الثورة العقارية، ولكن هذا الحل كان غير مجديًا، خاصة أن عدد المخالفات وصل لـ 2.8 مليون مخالفة، وتقدم 120 ألف شخص للتصالح وهذا يعني أن التصالح وسيلة منعدمة الفائدة، معقبًا: "قرار وقف البناء هو الحل الوحيد، ولا يوجد له بديل لتنظيم البناء