الحكومة: الشعب شارك في وضع الموازنة من خلال مواقع التواصل

أكدت الحكومة حرصها على إشراك المواطنين في إعداد الموازنة العامة للدولة، ووفرت له المعلومات المتعلقة بها بشكل مبسط، كاشفة أوجه صرف أموال ضرائبه، وكيف يتم إعادة توجيهها إليه في صورة خدمات لرفع جودة حياته ومستوى معيشته.وقالت الحكومة في البيان المالي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي المقبل الذي أحالته للبرلمان، إنها اعتمدت في ذلك على عدد من الوسائل، أهمها مواقع التواصل الاجتماعي بما يشمل موقع فيسبوك وتويتر ويوتيوب، إضافة إلى موقع الكتروني تفاعلي خاص بموازنة المواطن أطلقته المالية، بجانب البوابة الرقمية الخاصة بها، حيث تم استغلالها جميعًا لاتاحة الفرصة أمام المواطنين للتواصل مع وزارة المالية وإبداء رأيهم ومقترحاتهم حول الموازنة، إلى جانب استغلالها في نشر الفديوهات والرسوم البيانية المبسطة حول البيانات الواردة في الموازنة.وأشارت الحكومة في بيان موازنة 20202021 إلى أنها اعتمدت على تلك المواقع في استطلاع رأي المواطنين في موازنة الخدمات المتعلقة بهم، وتوسيعًا لقاعدة المشاركة والوصول لفئات أكثر، نظمت عدد من فعاليات التعاون مع المجتمع المدني المعنية بالشفافية لتعزيز التواصل مع المواطنين.