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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تأجيل افتتاح موسم الصيد فى بحيرة البردويل بشمال سيناء

الأحد 31/مايو/2020 - 01:22 م
موسم الصيد
موسم الصيد
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أكد مدير عام بحيرة البردويل أمجد الراعية تأجيل افتتاح موسم الصيد لعام 2020 بعد أن كان مقررًا فتحه يوم الجمعة المقبل.

جاء ذلك بعد توقف العمل ببحيرة البردويل عدة أشهر لتكاثر الزريعة وأعمال التطوير فى المسطح المائى للبحيرة، إلا أنه بناء على توجيهات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تقرر استمرار الإغلاق وإيقاف الصيد بالبحيرة ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا والأحوال الصحية والوبائية.

وأوضح الراعية أن عدد مراكب الصيد العاملة فى بحيرة البردويل يبلغ 1228 مركبًا موزعة على 3 مراسي: وهى: مرسى إغزيوان وبه 700 مركب، مرسى التلول وبه 375 مركبًا، ومرسى النصر وبه 178مركبًا.. حيث يعمل على كل مركب من هذه المراكب من صيادين اثنين إلى 3 صيادين، مشيرًا إلى أن عدد الصيادين العاملين في البحيرة يبلغ نحو 3000 صيادًا..إلى جانب 1000 شخصا آخرين من العاملين فى الخدمات المعاونة لهم.

يذكر أن إدارة بحيرة البردويل قررت إغلاق البحيرة بشمال سيناء فى 26 ديسمبر الماضى، ومنع الصيد فى المسطح المائى للبحيرة (وهو إجراء يتم سنويا) حتى تتاح فرصة توالد وتكاثر الأسماك ونمو حجم الزريعة والأسماك الصغيرة، علاوة على استكمال أعمال التطوير التى تجرى بها وإزالة العوائق.

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