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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

الصين ترفض خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من فلسطين

الأحد 31/مايو/2020 - 01:11 م
وزير الخارجية الصيني
وزير الخارجية الصيني وانج يي
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أكد وزير الخارجية الصيني وانج يي، رفض بلاده لخطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الأراضي الفلسطينية، لأنها تخالف القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وأوضح الوزير الصيني - في رسالة بعثها إلى وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ردا على رسالته بشأن إعلان دولة الاحتلال عن قرارها ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأحد وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا " - أن الصين تحث الجانب الإسرائيلي على الامتناع عن اتخاذ أي خطوة من شأنها تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كما تحث الولايات المتحدة على اتخاذ موقف مسؤول تجاه التاريخ والمصالح الطويلة الأجل للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأضاف أن بلاده تدعم المقترح الفلسطيني الذي جاء في رسالة الوزير المالكي حول عقد مؤتمر دولي للسلام من أجل توفير قوة دافعة لأزمة مفاوضات السلام، مجددا موقف بلاده الثابت في دعم قضية الشعب الفلسطيني العادلة لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد وزير الخارجية الصيني أن الصين تقف صفًا واحدًا مع فلسطين وجميع الدول المحبة للسلام في العالم للحفاظ على حل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية وغيرها من المرجعيات والتوافقات الدولية، وأن الصين تدفع الجانبين لسرعة العودة على هذا الأساس إلى المسار الصحيح المتمثل في تسوية الخلافات عبر الحوار والتشاور على قدم المساواة.

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