سامح فهمى يتعافى من كورونا ويعود لمنزله

قال هادي فهمي، رئيس اتحاد كرة اليد السابق، شقيق المهندس سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، الرئيس التنفيذي لشركة «رويال ريسورسيز» للبترول، المالكة لحقل «طائر البحر» في منطقة خليج السويس، إن شقيقه تعافى تمامًا من الفيروس القاتل الذي أصابه، منذ أسبوعين، بعد أن انخفضت درجة حرارته إلى معدلاتها الطبيعية.أضاف هادي، لـ"الدستور، أن حالة شقيقه الصحية مستقرة حاليًا وعاد إلى منزله بعد إجراء كل التحاليل والفحوصات الطبية التى أكدت تعافيه من الفيروس بعد انتظامه على بروتوكول العلاج المقرر له، على أن يبدأ سامح فهمي ممارسة حياته الطبيعية وعمله خلال أيام بعد أن تحسنت حالته الصحية.كان المهندس سامح فهمي أعلن، الثلاثاء قبل الماضي، أنَّ الفحوصات الطبية التي أجراها لفيروس كورونا المستجد أثبتت إيجابيتها بعد شعوره بإجهاد ودرجة حرارة مرتفعة لمدة 3 أيام، وحينها قام على الفور بعزل نفسه ذاتيًا في منزله، ليتم تحويله بعدها إلى أحد المستشفيات لمتابعة حالته الصحية.كان شقيق الوزير الأسبق يتابع الحالة الصحية لشقيقه باستمرار داخل المستشفى حتى تم تعافيه ومثوله للشفاء وعودته إلى المنزل.وشغل المهندس سامح سمير أمين فهمي (مواليد 1949) منصب وزير البترول والثروة المعدنية لمدة 12 عامًا، في الفترة من عام 1999 حتى عام 2011، وحصل على بكالوريوس الهندسة الكيميائية من جامعة القاهرة في ‏1973‏، قبل أن يحصل على درجة الزمالة في التخطيط القومي من أكاديمية ناصر العسكرية.كانت «الدستور قد نشرت نبأ تفاصيل شفائه، الخميس الماضى، وأنه يستجيب للعلاج وتحسن حالته الصحية وأنه سيعود للحياة الطبيعية خلال أيام.