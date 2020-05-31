«الصناعات النسيجية» تؤكد حرص المصانع على سلامة العمال

قال محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصري، رئيس جمعية مستثمري العبور، إن قرار الحكومة بعودة الحياة لطبيعتها جيد، مؤكدًا أن جميع المصانع ملتزمة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لسلامة العمال.أضاف المرشدي، لـ"الدستور"، أن القرار جاء في مصلحة المصانع؛ لأن توقف إنتاج المصانع سيؤدي إلى زيادة الآثار السلبية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، ما سيؤدي أيضًا إلى قلة الإنتاج.وتابع رئيس جمعية مستثمري العبور، أن أصحاب المصانع ورجال الأعمال كان لهم دور كبير خلال الفترة الماضية، لأنهم تحملوا دفع رواتب العمال كاملة بالرغم من توقف حركة الإنتاج.وأشار إلى أن هناك تعاون كبير بين المصانع ووزارة الصحة وأجهزة المدن، لشن حملات تطهير وتعقيم المناطق الصناعية، إضافة إلى توفير أجهزة تعقيم للعمال، والحفاظ علي التباعد بين العمال.