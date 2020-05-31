مصر تتعرض لمنخفض جوي يبدأ غدًا (فيديو)

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن توزيعات الضغط والخرائط الجوية تشير إلى أن مصر ستتعرض لمنخفض جوي يضرب البلاد من غد الاثنين إلى الأربعاء المقبل، وستعمل على رفع درجات الحرارة تدريجيا.وأكد الدكتور محمود شاهين، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "Ten"، اليوم الأحد، أن هذه الموجة لن تصل شدتها إلى ما كان عليه الوضع في آخر أسبوع من شهر رمضان، مشيرًا إلى أنه سيكون ارتفاعا في درجات الحرارة مختلفا عن حالة الجو التي شهدناها خلال أيام عيد الفطر، حيث كانت تتميز بالأجواء الربيعية وبعض من البرودة أثناء ساعات الليل.وأوضح مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أنه يوم الأربعاء المقبل، سيسجل 39 درجة مئوية، بينما يومي الإثنين والثلاثاء درجات الحرارة لن تتجاوز 36 درجة مئوية.