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الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

شوقي علام يشيد بضربات القوات المسلحة ضد الإرهاب

الأحد 31/مايو/2020 - 12:55 م
الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام
أميرة العناني
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أشاد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ببطولات وتضحيات أبطال القوات المسلحة وبالضربات الناجحة والمتلاحقة للقوات المسلحة والشرطة في مواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية التي تسعى لنشر العنف والدمار والتخريب.

وأوضح "علام" - في بيان اليوم الأحد - أن القوات الجوية قامت بتنفيذ عدد من القصفات الجوية المركزة لعدة تمركزات للعناصر التكفيرية بعدد من البؤر الإرهابية بشمال سيناء أسفرت عن مقتل 16 عنصرًا تكفيريًّا، واستهداف وتدمير عربتي دفع رباعي ومخزن يحتوي على كمية كبيرة من العبوات الناسفة والدعم اللوجستي للعناصر الإرهابية، إضافة إلى قيام أبطال القوات المسلحة بتنفيذ عمليتين نوعيتين أسفرتا عن مقتل 3 تكفيريين شديدي الخطورة، حسب بيان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة.

ودعا مفتي الجمهورية إلى ضرورة تكثيف توجيه الضربات الاستباقية الناجحة ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية لتقويض قدرتها على نشر العنف والتخريب، والعمل على نشر الأمن والاستقرار في مختلف ربوع مصرنا الغالية، مشيدا بيقظة أبطال القوات المسلحة وأجهزة الشرطة وتضحياتهم في مواجهة التنظيمات والجماعات الإرهابية التي تنفذ أجندات ومؤامرات خبيثة لنشر الدمار والخراب في كل مكان.

توجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسر الشهداء الأبطال، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بموفور رحمته، ويلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

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