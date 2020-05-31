رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بنك القاهرة يتيح الاشتراك في خدمات الإنترنت والمحفظة الذكية

الأحد 31/مايو/2020 - 12:52 م
طارق فايد
طارق فايد
راندا التوني
طباعة
تسهيلًا على العملاء فى القيام بمعاملاتهم المصرفية دون الحاجة للتوجه للفرع، أعلن بنك القاهرة حصوله على موافقة البنك المركزى لإطلاق خدمات الإنترنت البنكى للشركات وخدمات الموبايل البنكي.

كما يتيح البنك للعملاء إمكانية الاشتراك لأول مرة في خدمات الإنترنت البنكي ومحفظة الهاتف المحمول "قاهرة كاش" عبر التطبيق، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات التى تستهدف تفعيل وزيادة استخدام الخدمات الرقمية.

وأكد طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة زيادة نسبة الإقبال على استخدام خدمة الانترنت البنكي كبديل آمن للعملاء لتنفيذ معاملاتهم البنكية منذ بداية ظهور فيروس كورونا، حيث ارتفعت طلبات العملاء للاشتراك في خدمة الإنترنت البنكي خلال الربع الأول من العام الجاري لتفوق نسبة 100%، بما يعكس مدي وعى العملاء بأهمية التحول الرقمي وتقليل التوافد علي الفروع في ظل الظروف الراهنة.

وأوضح البنك خطوات التقديم للاشتراك في الخدمات الإلكترونية عبر موقعه الإلكتروني دون الحاجه للذهاب للفرع، ويستطيع العميل من خلال الخدمة القيام بمعظم الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك.

كما يتيح البنك اشتراك عملائه في محفظة الهاتف المحمول وذلك بتحميل تطبيق قاهرة كاش وتشغيله عبر الموبايل، أما بالنسبة للأفراد غير العملاء، فيمكنهم الاشتراك في الخدمة لمدة 3 أشهر لحين الذهاب إلي أقرب فرع للبنك لمئ الاستمارة الخاصة بتقديم الخدمة.

ويتيح البنك أيضًا، إمكانية التسجيل في خدمة محفظة قاهرة كاش للتجار بإستخدام رمز الاستجابة السريع QR code، وذلك من خلال إستكمال التاجر لجميع بياناته علي الموقع الإلكتروني، علي أن يقوم مندوب البنك بزيارة العميل خلال 7 أيام عمل لإستيفاء المستندات المطلوبة والحصول علي توقيع العميل علي نماذج الإشتراك لتفعيل المحفظة من خلال تحميل التطبيق من منصتي "App Store" و" google play "، كما يتم تقديم الخدمة علي منصة HUAWEI، وإتمام عملية التسجيل والاستفادة من الخدمة التي تتميز بتقديم حلول سريعة وآمنه للتجار لاستقبال المدفوعات من قاعدة كبيرة من العملاء والتجار عبر الهاتف المحمول.

موضوعات متعلقة

تحرير أول مخالفة لعدم ارتداء كمامة بدمياط

11.1 مليون مصري مدخنين.. 34.2% منهم ذكور

وزيرة الصحة: لا نستطيع معرفة موعد ذروة كورونا

الصحة: 50% من مصابى كورونا يصلون المستشفيات فى حالة متأخرة جدًا

الصور

image description

المواطنون ملتزمون بالكمامات في المناطق الريفية

image description

التزام المواطنين بالكمامات يظهر بوضوح فى الشوارع والمواصلات

image description

المواطنون ملتزمون بارتداء الكمامة في المترو (صور)

image description

جنازة الفنان الراحل حسن حسني

image description

التزام المواطنين بارتداء الكمامة في القطارات

الأكثر قراءة

11.1 مليون مصري مدخنين.. 34.2% منهم ذكور

الصف الثالث الإعدادى.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الإسكندرية وباقي المحافظات Nategtk

الصحة: 50% من مصابى كورونا يصلون المستشفيات فى حالة متأخرة جدًا

الصحة تكشف سبب حذف «التامفيلو» من بروتوكول علاج مصابي كورونا

إنفوجراف

image description

نشرات الشركات المدرجة في المؤشر الرئيسي للبورصة (إنفوجراف)

image description

طبيب أمراض صدرية: تفاوت ملحوظ فى أعراض الإصابة بفيروس كورونا

image description

مرتزقة أردوغان.. رموز الإرهاب في قبضة الجيش الليبي

image description

5 وجوه تسحب البساط من الرئيس التركي

أيام زمان

محمود المليجي.. طالب صباحًا نشال ظهرًا والأستاذ رآه في القيود ولم يضمنه

فايزة أحمد.. شيخ ضرير علمها العزف وغنت تحت تهديد بالقتل

«العائلة».. المسلسل الوحيد الذي تابعه مفتي الجمهورية الأسبق في رمضان

"هتمشي بزعزوعة قصب".. موقف طريف وراء استقالة ماري منيب من فرقة الريحاني

نجم الساعة

محمود المليجي.. طالب صباحًا نشال ظهرًا والأستاذ رآه في القيود ولم يضمنه

الصحة

تحالف «كورونا» و«التبغ» يدمر صحة الإنسان

«أفيفافير» يعالج كورونا في روسيا 11 يونيو

روسيا تصادق على أول دواء ضد كورونا

المدخنون أكثرعرضة لمضاعفات كورونا

منوعات

تأجيل العمل في خط سكة حديد يربط سنغافورة بماليزيا حتى نهاية العام

وكالة أنباء الإمارات تعزز خدماتها الإخبارية بـ 5 لغات جديدة

الفلبين تطلب من شركات الطيران وقف استئناف الرحلات

موعد تسليم أبحاث الجامعات 2020

مقالات الرأي
د. منى حلمى
زمن ارتداء الأقنعة.. والكمامات والنوم فى زجاجات المطهرات
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [2]
مدحت بشاى
دراما الدم ورسائل الزمن الصعب
بسنت حسن
كلية الطب العسكرية
المزيد

الثقافة

دار «سؤال» تصدر رواية «أحلام معلقة» لــ حمود سعود

باحث تونسى:11 ألف مقاتل نقلوا عبر جسر جوى من تركيا للغرب الليبى

مدير التصوير السينمائى «حـنّـا ورد» ضيف الأردنية للأفلام

دار «ثقافة» لأدب الناشئة تصدر «مفاجأة يوم العيد»