«الإفتاء» تدعو القوات المسلحة لمواصلة مكافحة الإرهاب في سيناء

أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة بدار الإفتاء المصرية بالعمليتين النوعيتين اللتين قامت بهما القوات المسلحة المصرية في شمال سيناء وأسفرتا عن مقتل ثلاثة إرهابيين، واستشهاد وإصابة ضابطين وضابط صف وجنديين.وكان المتحدث العسكرى للقوات المسلحة العقيد تامر الرفاعي، صرح أمس السبت، صرح أنه تم الإقدام على تنفيذ كلتا العمليتين وفقا لمعلومات استخبارتيه أفادت باختباء بعض العناصر الإرهابية في بعض الأوكار في محيط مدن بئر العبد والشيخ زويد ورفح، حيث تم العثور بحوزتهم على بنادق آلية وقنابل يدوية ودانات آر بي جيه.أوضح المرصد أن قواتنا الباسلة لم تتوان عن تقديم كل ما هو نفيس وغال في سبيل الدفاع عن رمال أرض الفيروز الحبيبة، موضحا أن قواتنا من المهندسين العسكريين قامت خلال الأسبوع الماضي باكتشاف وتدمير خمس عبوات ناسفة مزروعة لاستهداف أبطال القوات المسلحة على محاور التحرك.ودعا المرصد القوات المسلحة المصرية إلى استكمال ضرباتها الاستباقية والضرب بيد من حديد لتطهير أرض سيناء النفيسة من كل الأيادي الخسيسة التي تسعى إلى النيل منها مؤكدًا مساندته لأبطالنا من القوات المسلحة المصريه في حربهم ضد الإرهاب الغاشم.وتقدم المرصد بخالص العزاء لأسر شهداء أبطال القوات المسلحة، سائلا المولى -عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ الله مصر وشعبها من كل يد آثمة تحاول أن تهز أمن وطمأنينة أبناء هذا الوطن.