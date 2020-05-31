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الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تأجيل العمل في خط سكة حديد يربط سنغافورة بماليزيا حتى نهاية العام

الأحد 31/مايو/2020 - 12:47 م
سكة حديد
سكة حديد
وكالات
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اتفقت سنغافورة وماليزيا على إرجاء العمل على تدشين قطار فائق السرعة يربط بينهما حتى نهاية العام الجاري.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن "عزمين على"، المسؤول بوزارة التجارة الدولية الماليزية إن ماليزيا وسنغافورة اتفقتا على استئناف المباحثات بشأن تغيرات مقترحة للجوانب التجارية والفنية للمشروع، الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات، خلال المستقبل القريب.

ولم يقدم على تفسيرا لإرجاء العمل. ويذكر أنه كان قد جرى إرجاء العمل في المشروع في وقت سابق حتى نهاية شهر مايو الجاري.

وقال وزير النقل السنغافوري كاو بون وان في منشور على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي " من شأن هذا الارجاء إعطاء وقت كاف لماليزيا لتوضيح مقترحاتها" مضيفًا " هذه الخطوة سوف تساعد الجانبين على تقييم تداعيات التغيرات المقترحة".

ويشار إلى أن العمل في المشروع توقف منذ أن شهدت ماليزيا تغيرا في الحكومة منذ عامين، أسفر عن الإطاحة بالزعيم السابق نجيب رزاق، الذي كشف عن خطط تدشين السكة الحديد مع سنغافورة عام 2013.

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