يارا تحتفل بعيد ميلادها مع جمهورها «أونلاين» (صورة)

قررت الفنانة اللبنانية يارا، الاحتفال بعيد ميلادها "أونلاين" مع جمهورها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، غدا الاثنين الساعة العاشرة مساء بتوقيت دبي.ونشرت يارا صورة جديدة لها من منزلها، وعلقت عليها قائلة: "من بَعد ما خبّرتكم الفكرة وبما إنّه فيه ناس حابّه توصّل معايدتها صوت وصورة، وكلّ سنة بشوف لهفتكم وفرحتكم وبفرَح كتير بكلّ شي بتقدموه، اخترت يكون عيد ميلادي لايف".وكانت يارا طرحت أغنيتها الجديدة "ما خطر عالبال" عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أحمد بن فارس، ألحان أسامة العطار، وتوزيع هشام السكران.