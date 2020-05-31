استعجال تقرير الطب الشرعى في واقعة اغتصاب طفلة بالقطامية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، باستعجال تقرير الطب الشرعى فى واقعة اغتصاب طفلة على يد سائق بالقطامية.وألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على سائق اغتصب طفلة تبيع المناديل داخل منزل مهجور بطريق السخنة بدائرة قسم القطامية، وكانت فاقدة الوعى، وحرر محضر بالواقعة.وتلقى قسم شرطة القطامية، بلاغًا من الأهالي بالعثور على طفلة فاقدة الوعي بطريق السخنة، وملقاة بأحد الأماكن المهجورة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، لإجراء المعاينة اللازمة حول الواقعة، وتم نقل الطفلة للمستشفى، وتم استجوابها التى أكدت أن سائق عرض عليها توصيلها لمسكنها، ولكنه توجه لمنطقة فى الصحراء داخل منزل مهجور وقام باغتصابها وضربها على رأسها بآلة حديدية، مما أدى لإصابتها فى الرأس ظنا منه أنها توفيت ولكن الأهالي نقلوها للمستشفى واعترفت بتفاصيل الحادث وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم الذى أقر بارتكابه للحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.